Сообщение klonik » Сегодня, 15:28

Здравствуйте, работаю с видео и хочу облегчить себе работу. Рассматриваю искусственный интеллект для своей работы. Давайте будет честны, все по тихонько его в своей работе используют. Хотелось бы узнать, какая есть универсальная платформа для мультимедиа?