Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, работаю с видео и хочу облегчить себе работу. Рассматриваю искусственный интеллект для своей работы. Давайте будет честны, все по тихонько его в своей работе используют. Хотелось бы узнать, какая есть универсальная платформа для мультимедиа?
Re: Подскажите
Добрый день, полностью с вами согласна, что используют все искусственный интеллект. Просто потому что это и удобно, и выгодно. Облегчает работу это точно на 100% и поэтому разные агрегаторы сейчас очень востребованы. Для мультимедиа я использую Runway. Если хотите, то тоже можете попробовать такую нейросеть в своей работе. Пока еще есть возможность попробовать бесплатно, а потом уже взять подписку. Но я вам скажу, что популярность нейросети растет с каждым годом и это нормально. Не только в создании контента будут использоваться, но и во всех сферах деятельности. В общем, как-то так, но пользуюсь я разными и чисто только для удобства своей работы.
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