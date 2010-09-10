Сантехника

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2036
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сантехника

Сообщение klonik » Сегодня, 15:54

Здравствуйте, дорогие друзья! Подскажите, где есть большой выбор комплектующих для раковин и умывальников (уголки, соединители, держатели и т.п.)? Может, встречали недавно?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2040
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сантехника

Сообщение zevc » Сегодня, 18:38

Да, недавно покупали душевую стойку и смесители через интернет в этом магазине https://vanna-vanna.ru/ . Дак вот там каких только комплектующих нет - панели, держатели, кронштейны, какие-то заглушки и всякая другая мелочевка. Очень советую вам обратиться туда. Есть горячая линия, поэтому смело можете проконсультироваться и уточнить наличие конкретной детали.
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