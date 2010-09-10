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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2036 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Сантехника Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:54 Здравствуйте, дорогие друзья! Подскажите, где есть большой выбор комплектующих для раковин и умывальников (уголки, соединители, держатели и т.п.)? Может, встречали недавно? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2040 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Сантехника Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 18:38 Да, недавно покупали душевую стойку и смесители через интернет в этом магазине https://vanna-vanna.ru/ . Дак вот там каких только комплектующих нет - панели, держатели, кронштейны, какие-то заглушки и всякая другая мелочевка. Очень советую вам обратиться туда. Есть горячая линия, поэтому смело можете проконсультироваться и уточнить наличие конкретной детали. Вернуться к началу

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