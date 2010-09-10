Сантехника
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Сантехника
Здравствуйте, дорогие друзья! Подскажите, где есть большой выбор комплектующих для раковин и умывальников (уголки, соединители, держатели и т.п.)? Может, встречали недавно?
Re: Сантехника
Да, недавно покупали душевую стойку и смесители через интернет в этом магазине https://vanna-vanna.ru/ . Дак вот там каких только комплектующих нет - панели, держатели, кронштейны, какие-то заглушки и всякая другая мелочевка. Очень советую вам обратиться туда. Есть горячая линия, поэтому смело можете проконсультироваться и уточнить наличие конкретной детали.
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