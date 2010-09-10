Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2036
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:03

Здравствуйте! Собираюсь купить подарок маме на день рождения, хочу что-нибудь красивое и стильное из ювелирных украшений. Какие тренды сейчас в этом сезоне? Может кто-то недавно делал подобные покупки и может посоветовать, где лучше выбирать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2040
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:33

Привет! Я недавно делала покупку ювелирных украшений и могу посоветовать интернет магазин ювелирных украшений. В этом магазине огромный выбор украшений на любой вкус и кошелек. Там можно найти как бюджетные варианты, так и очень роскошные дорогие коллекции. Лично я обратила внимание, что сейчас в моде минималистичные украшения с геометрическими формами и необычными камнями.
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