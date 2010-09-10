Сообщение klonik » Сегодня, 16:03

Здравствуйте! Собираюсь купить подарок маме на день рождения, хочу что-нибудь красивое и стильное из ювелирных украшений. Какие тренды сейчас в этом сезоне? Может кто-то недавно делал подобные покупки и может посоветовать, где лучше выбирать?