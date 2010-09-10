Сообщение klonik » Сегодня, 16:51

Девочки, помогите! Хочу устроить романтический новогодний ужин для любимого, но готовить совсем не умею. Есть ли какие-то варианты, чтобы и красиво было, и вкусно, но без моего участия в готовке?