Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2036
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 16:51

Девочки, помогите! Хочу устроить романтический новогодний ужин для любимого, но готовить совсем не умею. Есть ли какие-то варианты, чтобы и красиво было, и вкусно, но без моего участия в готовке?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2040
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 17:58

Привет, дорогая! Не переживай, у меня есть отличное решение для тебя. Обрати внимание на услуги выездного кейтеринга, например, https://polkovnik-men.ru/povody/na-novy ... rozhdestvo . Они могут организовать потрясающий романтический ужин прямо у тебя дома. Представь: красиво сервированный стол, свечи, изысканные блюда, приготовленные профессиональным поваром. Ты можешь выбрать меню по своему вкусу, а они все привезут и приготовят.
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