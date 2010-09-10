Кейтеринг
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Кейтеринг
Девочки, помогите! Хочу устроить романтический новогодний ужин для любимого, но готовить совсем не умею. Есть ли какие-то варианты, чтобы и красиво было, и вкусно, но без моего участия в готовке?
Re: Кейтеринг
Привет, дорогая! Не переживай, у меня есть отличное решение для тебя. Обрати внимание на услуги выездного кейтеринга, например, https://polkovnik-men.ru/povody/na-novy ... rozhdestvo . Они могут организовать потрясающий романтический ужин прямо у тебя дома. Представь: красиво сервированный стол, свечи, изысканные блюда, приготовленные профессиональным поваром. Ты можешь выбрать меню по своему вкусу, а они все привезут и приготовят.
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