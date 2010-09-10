Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2041
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » 48 минут назад

Здравствуйте! Недавно задумалась о покупке нового автомобиля для семьи. Слышала много положительных отзывов про Haval, но хотела бы услышать мнение тех, кто уже эксплуатирует эту марку. Какие впечатления от покупки и обслуживания? Насколько оправдались ожидания?
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