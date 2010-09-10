Покупка авто
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Покупка авто
Здравствуйте! Недавно задумалась о покупке нового автомобиля для семьи. Слышала много положительных отзывов про Haval, но хотела бы услышать мнение тех, кто уже эксплуатирует эту марку. Какие впечатления от покупки и обслуживания? Насколько оправдались ожидания?
Re: Покупка авто
Добрый день! Могу поделиться своим опытом. Недавно приобрела новый Haval и осталась очень довольна. Особенно впечатлил уровень комплектации - множество опций, которые обычно стоят дополнительных денег, входят в базовую версию. Обслуживание в официальном дилерском центре проходит быстро и комфортно, цены на техническое обслуживание вполне адекватные.
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