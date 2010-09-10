Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Здравствуйте! Недавно задумалась о покупке нового автомобиля для семьи. Слышала много положительных отзывов про Haval, но хотела бы услышать мнение тех, кто уже эксплуатирует эту марку. Какие впечатления от покупки и обслуживания? Насколько оправдались ожидания?