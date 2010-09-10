Сообщение Magistral » Сегодня, 16:52

Я построил не так давно баньку у себя. Но такую, совсем небольшую, где у меня парилка и душ. Но всё равно это не то, чтобы мне хотелось. Хотелось, бы конечно, и большой бассейн там с прохладной водой, чтоб можно было занырнуть после парилки. Но это слишком много денег бы у меня забрало. Но я подумал, что неплохо было бы хотя бы ванну объемную поставить из прочного пластика. Где такую найти можно?