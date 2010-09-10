Где найти большую ванну из пластика?

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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Где найти большую ванну из пластика?

Сообщение Magistral » Сегодня, 16:52

Я построил не так давно баньку у себя. Но такую, совсем небольшую, где у меня парилка и душ. Но всё равно это не то, чтобы мне хотелось. Хотелось, бы конечно, и большой бассейн там с прохладной водой, чтоб можно было занырнуть после парилки. Но это слишком много денег бы у меня забрало. Но я подумал, что неплохо было бы хотя бы ванну объемную поставить из прочного пластика. Где такую найти можно?
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Где найти большую ванну из пластика?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 17:02

Не знаю, я за бассейн всё-таки. Его можно не в самой бане поставить, а выкопать и сделать рядом с ней. Забетонировать, плиточкой обложить и всё. И после парной запрыгнуть в него и обратно в баньку. Мне такой вариант как-то больше подходит.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Где найти большую ванну из пластика?

Сообщение Anatup » Сегодня, 17:14

Чтобы зимой, к примеру, нырять в ледяную воду на морозе, на улице, надо иметь закаленный организм. Иначе можно воспаление лёгких только так подхватить. А вот в прохладной воде, в теплом помещении ты просто остужаешься после того как попаришься. Так что для неподготовленного организма всё-таки водные процедуры принимать в помещении. И можно ванну пластиковую большую заказать нужных размеров и нужного объёма, к примеру, здесь https://www.svarplastik.ru/plastikovie-vanni.html . С менеджером обговорите детали и вам сделают такую, как вам нужно.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Где найти большую ванну из пластика?

Сообщение Fabos » Сегодня, 17:20

Если у вас банька деревянная, то можно и ванну деревянную сделать для неё тоже. В любой столярной мастерской такие услуги сейчас предоставляют. Такая ванна как-то более гармонично в деревянном строении смотреться будет.
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