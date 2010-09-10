Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2043
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:34

Здравствуйте! Давно интересуюсь пирсингом и хочу купить качественное украшение, но совершенно не представляю, где можно найти действительно хороший и надежный магазин с широким ассортиментом.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2039
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:00

Привет! Я нашла супер-пупер магазин, где можно купить украшения для пирсинга. У них огромный выбор, причем не только стандартных вариантов, но и очень стильных дизайнерских изделий. Качество просто превосходное, цены адекватные, а главное - есть сертификаты подлинности. Консультанты очень вежливые, могут подробно рассказать про каждое украшение.
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