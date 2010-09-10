Сообщение klonik » Сегодня, 13:27

Всем привет! Кто-нибудь зарабатывает на бирже Bybit или пробовал зарабатывать, как вам? Мне многие ее советуют для заработка, говорят очень хорошие условия для сотрудничества. А я если честно сомневаюсь, так как не знаю ничего про эту биржу.