Криптовалютная биржа
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Криптовалютная биржа
Всем привет! Кто-нибудь зарабатывает на бирже Bybit или пробовал зарабатывать, как вам? Мне многие ее советуют для заработка, говорят очень хорошие условия для сотрудничества. А я если честно сомневаюсь, так как не знаю ничего про эту биржу.
Re: Криптовалютная биржа
Привет, так в чем проблема посмотреть обзор на bybit? Тем более сейчас многие пользователи о криптовалютных бирж оставляют свои отзывы. Я смотрела обзоры людей на Ютубе, а также и читала обзоры. Тоже сейчас мне очень интересна эта тема. Хочу попробовать таким способом улучшить свое финансовое положение. Говорят, что мощные торговые функции у этой биржи. Но самое главное, что российский пользователь может пользоваться официально. Потому что санкции и каких-то ограничений введено не было. Единственное требуется верификация пользователей на бирже. Думаю, что с этим уж сможете справиться каждый пользователь.
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