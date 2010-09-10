Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:34

Посоветуйте, нужно как-то убрать старую баню с дачного участка быстро и самое главное недорого? Потому что поставили новую и старая мешается. Пока снег не лег совсем хотим с мужем убрать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2049
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:06

Найдите человека или бригаду, которая вам проведет все демонтажные работы. Сейчас в современном мире, где есть интернет с этим нет проблем. Очень много сайтов, где можно найти мастера. Я вообще пользуюсь очень часто услугами разнорабочих. По крайней мере можно с ними заранее по телефону договориться о стоимости услуг. У меня знакомая так нашла хорошего мастера и как только ей надо она ему звонит. Удобно на самом деле так, вы тоже попробуйте поискать мастера в интернете. Но скажу, что демонтаж и снос нелегкая работа, поэтому всего скорее встанет вам в копеечку. Лучше узнать у мастеров, я ведь могу и ошибаться.
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