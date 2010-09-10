Сообщение Изаура » Сегодня, 15:19

В салоне Samsung я увидела телефон-раскладушку, который, по-моему, сейчас не в моде. Я не понимаю, зачем его покупать. Во-первых, конструкция кажется ненадёжной, есть риск, что шлейфы перетрутся. А во-вторых, кому нужен телефон за 150 000 рублей?

Я могу понять, если речь идёт о мощном игровом компьютере (хотя я тоже не совсем понимаю, зачем он нужен), но телефон