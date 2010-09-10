В моде снова телефоны-раскладушки?
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В моде снова телефоны-раскладушки?
В салоне Samsung я увидела телефон-раскладушку, который, по-моему, сейчас не в моде. Я не понимаю, зачем его покупать. Во-первых, конструкция кажется ненадёжной, есть риск, что шлейфы перетрутся. А во-вторых, кому нужен телефон за 150 000 рублей?
Я могу понять, если речь идёт о мощном игровом компьютере (хотя я тоже не совсем понимаю, зачем он нужен), но телефон
Я могу понять, если речь идёт о мощном игровом компьютере (хотя я тоже не совсем понимаю, зачем он нужен), но телефон
Re: В моде снова телефоны-раскладушки?
Согласитесь, даже если вы не пользуетесь социальными сетями, современный человек всё равно проводит с этим девайсом много времени. Для многих людей важно получать тактильное и эстетическое удовольствие от использования предмета, который они часто держат в руках.
Лично мне покупки приносят радость, и я не могу не поделиться своими эмоциями. В прошлом месяце я купила себе Google Pixel 9 Pro Fold вот такой, по выгодной цене. Это отличный телефон с большим объёмом памяти — 512 гигабайт, а также с 16 гигабайтами оперативной памяти. Качество фотографий и видео просто впечатляет за такую цену.
За высокую цену можно приобрести приличный гаджет, который прослужит вам долго и без проблем. Например, мой предыдущий раскладной Samsung Flip, который я использовал три года, я продал за половину его стоимости. Так что в целом это выгодный и стильный вариант, который всегда будет актуален!
Лично мне покупки приносят радость, и я не могу не поделиться своими эмоциями. В прошлом месяце я купила себе Google Pixel 9 Pro Fold вот такой, по выгодной цене. Это отличный телефон с большим объёмом памяти — 512 гигабайт, а также с 16 гигабайтами оперативной памяти. Качество фотографий и видео просто впечатляет за такую цену.
За высокую цену можно приобрести приличный гаджет, который прослужит вам долго и без проблем. Например, мой предыдущий раскладной Samsung Flip, который я использовал три года, я продал за половину его стоимости. Так что в целом это выгодный и стильный вариант, который всегда будет актуален!
Re: В моде снова телефоны-раскладушки?
Возможно... У каждого человека есть свои пределы восприятия. Я, например, не могу понять, как можно покупать телефоны по цене 30 тысяч рублей, в то время как кто-то считает нормальной цену в 70 тысяч. И так во всём: в еде, одежде, технике.
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