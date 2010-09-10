УЗИ щитовидной железы
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УЗИ щитовидной железы
Хожу по врачам уже месяц, все пытаюсь понять, почему у меня резко пропали силы и постоянно плохое настроение. Кровь хорошая, невролог по своей части ничего не нашла, впереди вот эндокринолог. Скажите, какие анализы врач может назначить? Хочу понимать к чему готовиться.
Re: УЗИ щитовидной железы
Сдать анализ на гормоны, плюс нужно будет здесь https://junona-nsk.ru/services/uzi-shhi ... j-zhelezy/ исследование щитовидной железы (УЗИ) пройти. Все обследования можно в один день пройти, результаты на следующий – я про гормоны – уже готовы будут. Скорее всего, в этот же день будет назначено лечение, потому что эндокринологические проблемы заметно сразу. Главное не переживать, сейчас все лечится и довольно успешно.
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