Сообщение klonik » Вчера, 17:23

Хожу по врачам уже месяц, все пытаюсь понять, почему у меня резко пропали силы и постоянно плохое настроение. Кровь хорошая, невролог по своей части ничего не нашла, впереди вот эндокринолог. Скажите, какие анализы врач может назначить? Хочу понимать к чему готовиться.