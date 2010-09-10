Подскажите
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Подскажите
Вопрос покупки понижающего трансформатора находится в стадии обсуждения руководством нашей компании. Ищем надежного поставщика, который точно нас не подведет. Ну и самое главное, чтобы ценник у него тоже был более-менее приемлемый. Буду рада любым вашим комментариям и советам.
Re: Подскажите
Мы как ИП закупаем трансформаторы понижающего напряжения тут https://www.mege.ru/catalog/mege-trafo/ . Очень хороший интернет-магазин, ассортимент широкий и самое главное есть доставка и удобная оплата для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы закупаемся тут постоянно, оборудование хорошего качества и работает тоже не так долго. Тем более компания «МИГ Электро» сейчас является системным интегратором и поставщиком электротехнических компонентов и средств промышленной автоматизации ведущих мировых производителей. Работает быстро, заказы доставляются все в короткий срок. Я советую обратиться в эту компанию, потому что именно эта компания предоставляет высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому своему партнеру.
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