Сообщение klonik » Вчера, 17:34

Вопрос покупки понижающего трансформатора находится в стадии обсуждения руководством нашей компании. Ищем надежного поставщика, который точно нас не подведет. Ну и самое главное, чтобы ценник у него тоже был более-менее приемлемый. Буду рада любым вашим комментариям и советам.