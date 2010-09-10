Мебель лофт

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель лофт

Сообщение klonik » Вчера, 18:32

Всем приветы! Нужен обеденный стол и стулья для кухни в стиле лофт. Где можно найти качественные варианты по разумной цене? Желательно с быстрой доставкой.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2049
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель лофт

Сообщение zevc » Вчера, 20:14

Привет! Я покупала мебель лофт, и стол со стульями для кухни меня очень порадовали. Всё стильное, практичное и качественное. Цены ниже, чем в магазинах, а доставили уже через несколько дней. Сборка была бесплатной, что тоже приятно. Очень рекомендую!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя