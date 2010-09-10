Мебель лофт
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Мебель лофт
Всем приветы! Нужен обеденный стол и стулья для кухни в стиле лофт. Где можно найти качественные варианты по разумной цене? Желательно с быстрой доставкой.
Re: Мебель лофт
Привет! Я покупала мебель лофт, и стол со стульями для кухни меня очень порадовали. Всё стильное, практичное и качественное. Цены ниже, чем в магазинах, а доставили уже через несколько дней. Сборка была бесплатной, что тоже приятно. Очень рекомендую!
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