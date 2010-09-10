Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:42

Всем привет, нужна помощь у нас сломалась стиральная машинка, где посмотреть объявления об услугах ремонта их. Мы проживаем в городе Москва. Кто может, скиньте, пожалуйста, ссылку на сайт объявлений.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2049
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:23

Здравствуйте, это мой любимый сайт объявлений, ссылка на них https://evenbox.ru/ . В свое время, часто переезжали с одного места на другое. И часто пользовались услугами грузчиков, которых находили у них на сайте. Мне нравилось, что у них есть возможность связаться с продавцами либо написать там же на сайте.
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