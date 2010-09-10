Сообщение klonik » Вчера, 18:42

Всем привет, нужна помощь у нас сломалась стиральная машинка, где посмотреть объявления об услугах ремонта их. Мы проживаем в городе Москва. Кто может, скиньте, пожалуйста, ссылку на сайт объявлений.