Приём вагонов
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Приём вагонов
В срочном порядке ищу ТК/подрядчика в Новосибирске, который может взяться за приемку вагона. Сопроводительные документы в порядке, просто человек, который этим занимается, внезапно решил исчезнуть. И есть риск попасть на огромные штрафы.
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