Приём вагонов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Приём вагонов

Сообщение zevc » Сегодня, 11:23

В срочном порядке ищу ТК/подрядчика в Новосибирске, который может взяться за приемку вагона. Сопроводительные документы в порядке, просто человек, который этим занимается, внезапно решил исчезнуть. И есть риск попасть на огромные штрафы.
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