Сообщение zevc » Сегодня, 11:23

В срочном порядке ищу ТК/подрядчика в Новосибирске, который может взяться за приемку вагона. Сопроводительные документы в порядке, просто человек, который этим занимается, внезапно решил исчезнуть. И есть риск попасть на огромные штрафы.