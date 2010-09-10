Приём вагонов
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Приём вагонов
В срочном порядке ищу ТК/подрядчика в Новосибирске, который может взяться за приемку вагона. Сопроводительные документы в порядке, просто человек, который этим занимается, внезапно решил исчезнуть. И есть риск попасть на огромные штрафы.
Re: Приём вагонов
На сайте этой ТК https://bamtrans.ru/services/v-novoy-ch ... -platform/ приемка грузового вагона есть, обратитесь к ним. Работают как раз в Новосибирске, у них там свой офис. Думаю, что на вашу просьбу отреагируют оперативно, все же в этой сфере давно и все прекрасно понимают, чем грозят простои. По поводу документов – при приемке новый пакет формируется. На сайте ТК, если что, эта услуга тоже есть.
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