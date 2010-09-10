Эвакуатор
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Эвакуатор
Есть мотоцикл, который стоит в деревне несколько лет. Хочу его транспортировать в город, но владелец не я. Владелец находится на заработках далеко, но он в курсе всех обстоятельств. Подскажите, к кому можно обратиться?
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