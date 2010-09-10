Эвакуатор

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Эвакуатор

Сообщение zevc » Сегодня, 11:39

Есть мотоцикл, который стоит в деревне несколько лет. Хочу его транспортировать в город, но владелец не я. Владелец находится на заработках далеко, но он в курсе всех обстоятельств. Подскажите, к кому можно обратиться?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя