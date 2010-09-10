Эвакуатор
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Эвакуатор
Есть мотоцикл, который стоит в деревне несколько лет. Хочу его транспортировать в город, но владелец не я. Владелец находится на заработках далеко, но он в курсе всех обстоятельств. Подскажите, к кому можно обратиться?
Re: Эвакуатор
Я сомневаюсь, что если вы не владелец транспортного средства кто-то возьмется за перевозку его. Потому что это является нарушением закона. Насколько мне известно ПТС и документ удостоверяющий личность обязательно нужно. Если вы не являетесь хозяином транспорта, то потребуется доверенность на его управление. Лучше по поводу этой информации мне кажется узнать в интернете или посетить вот этот источник. Потому что только сами компании, которые предоставляют услуги эвакуаторов, знают об этом. Если вам срочно нужно перевести мотоцикл, то лучше сделать доверенность. Тем более ее сделать несложно и недолго. Так что рассмотрите такой вариант или дождитесь владельца мотоцикла.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя