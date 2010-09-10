Сообщение zevc » Сегодня, 11:54

Совместные закупки шапок из меха уже стартовали на форуме? Что-то я искала, искала, но ничего не нашла. В прошлом году очень хотелось поучаствовать, но не было финансовой возможности, на продукты и не всегда хватало. А сейчас вот возможность есть, да шапок что-то нет.