Экомех
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Экомех
Совместные закупки шапок из меха уже стартовали на форуме? Что-то я искала, искала, но ничего не нашла. В прошлом году очень хотелось поучаствовать, но не было финансовой возможности, на продукты и не всегда хватало. А сейчас вот возможность есть, да шапок что-то нет.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя