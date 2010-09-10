Экомех
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Экомех
Совместные закупки шапок из меха уже стартовали на форуме? Что-то я искала, искала, но ничего не нашла. В прошлом году очень хотелось поучаствовать, но не было финансовой возможности, на продукты и не всегда хватало. А сейчас вот возможность есть, да шапок что-то нет.
Re: Экомех
Недавно на сайте https://www.davidovfox.ru/catalog/ecomekh/ купить экомех в розницу и оптом предлагали, посмотрите. Обычно СЗ, что тут устраивают, как раз от этого продавца идут. Я, кстати, в двух закупках участие приняла и осталась очень довольна. Думала, что шапки максимум на сезон-два хватит, потом мех полезет, а кожа потрескается. Ничего подобного, ту суровую зиму пережили без проблем, что моя, что мужа.
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