Агентские аккаунты facebook

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Агентские аккаунты facebook

Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Кто работает с агентскими аккаунтами Facebook? Расскажите, какие плюсы и минусы имеет такой аккаунт? Понятно, что преимуществ всегда у таких аккаунтов много. А вот что касается недостатков, ведь наверняка они есть?
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