Агентские аккаунты facebook
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Агентские аккаунты facebook
Кто работает с агентскими аккаунтами Facebook? Расскажите, какие плюсы и минусы имеет такой аккаунт? Понятно, что преимуществ всегда у таких аккаунтов много. А вот что касается недостатков, ведь наверняка они есть?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя