Агентские аккаунты facebook
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Агентские аккаунты facebook
Кто работает с агентскими аккаунтами Facebook? Расскажите, какие плюсы и минусы имеет такой аккаунт? Понятно, что преимуществ всегда у таких аккаунтов много. А вот что касается недостатков, ведь наверняка они есть?
Re: Агентские аккаунты facebook
Хоть агентские аккаунты facebook и предоставляют удобства для бизнеса, они имеют и недостатки. Дело в том, самостоятельно получить такую учетную запись очень сложно. Кроме этого есть немаленькие ограничения со стороны агентства. А также невозможность проливать на серые и черные офферы. Если вы интересуетесь агентскими аккаунтами, то наверняка вы понимаете, о чем я говорю. Многие ценят такие учетные записи за возможность проводить множество рекламных кампаний и не бояться блокировки. Но если даже вы найдете о таких аккаунтах информацию в интернете. Узнаете, что получить доступ непросто.
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