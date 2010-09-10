Агентские аккаунты facebook

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2060
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Агентские аккаунты facebook

Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Кто работает с агентскими аккаунтами Facebook? Расскажите, какие плюсы и минусы имеет такой аккаунт? Понятно, что преимуществ всегда у таких аккаунтов много. А вот что касается недостатков, ведь наверняка они есть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Агентские аккаунты facebook

Сообщение klonik » Сегодня, 18:04

Хоть агентские аккаунты facebook и предоставляют удобства для бизнеса, они имеют и недостатки. Дело в том, самостоятельно получить такую учетную запись очень сложно. Кроме этого есть немаленькие ограничения со стороны агентства. А также невозможность проливать на серые и черные офферы. Если вы интересуетесь агентскими аккаунтами, то наверняка вы понимаете, о чем я говорю. Многие ценят такие учетные записи за возможность проводить множество рекламных кампаний и не бояться блокировки. Но если даже вы найдете о таких аккаунтах информацию в интернете. Узнаете, что получить доступ непросто.
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