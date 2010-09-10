Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Кто работает с агентскими аккаунтами Facebook? Расскажите, какие плюсы и минусы имеет такой аккаунт? Понятно, что преимуществ всегда у таких аккаунтов много. А вот что касается недостатков, ведь наверняка они есть?