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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2060 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:20 Ребята, подскажите, где в Москве можно заказать готовую еду на неделю? Желательно, чтобы ассортимент был широким, с блюдами для здорового питания. Можете поделиться контактами? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2056 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 18:11 Да, мы иногда заказываем в компании levelkitchen.com . Очень хорошие наборы, сбалансированные по составу жиров, белков и углеводов. Питание вполне здоровое и вкусное. Ингредиенты всегда свежие, без консервантов. Состав подробно описан на сайте, поэтому легко определиться с выбором и сразу при необходимости оценить калорийность блюд. Попробуйте, не пожалеете! Вернуться к началу

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