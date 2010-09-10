Подскажите
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Подскажите
Ребята, подскажите, где в Москве можно заказать готовую еду на неделю? Желательно, чтобы ассортимент был широким, с блюдами для здорового питания. Можете поделиться контактами?
Re: Подскажите
Да, мы иногда заказываем в компании levelkitchen.com. Очень хорошие наборы, сбалансированные по составу жиров, белков и углеводов. Питание вполне здоровое и вкусное. Ингредиенты всегда свежие, без консервантов. Состав подробно описан на сайте, поэтому легко определиться с выбором и сразу при необходимости оценить калорийность блюд. Попробуйте, не пожалеете!
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