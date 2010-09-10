Ремонт

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт

Сообщение zevc » Сегодня, 12:56

Как вы думаете, сейчас вообще можно кому-нибудь доверить ремонт в кафе? Сами понимаете, что все-таки это коммерческое производство и тем более питания. Очень бы хотелось, чтобы ремонт был сделан качественно и быстро.
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