Ремонт
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Ремонт
Как вы думаете, сейчас вообще можно кому-нибудь доверить ремонт в кафе? Сами понимаете, что все-таки это коммерческое производство и тем более питания. Очень бы хотелось, чтобы ремонт был сделан качественно и быстро.
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