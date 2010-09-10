Ремонт
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Ремонт
Как вы думаете, сейчас вообще можно кому-нибудь доверить ремонт в кафе? Сами понимаете, что все-таки это коммерческое производство и тем более питания. Очень бы хотелось, чтобы ремонт был сделан качественно и быстро.
Re: Ремонт
Вам нужен ремонт кафе? Тогда вам можно обратиться в компанию «СК Элит», вот сайт https://sk-elite.ru/ . Мне кажется, что бизнесмены Москвы и области прекрасно знают эту компанию. Потому что она много где уже сделала ремонт, при чем очень даже неплохого качества. Компания предоставляет большое количество услуг по ремонту и отделки помещений. При этом дает гарантию результата, подкрепленная официальным договором. Индивидуальный подход к заказчику и невысокие цены. Всегда можно обговорить нюансы, чтобы ремонт можно было сделать чуть дешевле. Самое главное, что тут работают опытные люди и применяют новейшее оборудование в работе. При этом заказчик имеет полное право контролировать ход ремонта на каждом этапе.
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