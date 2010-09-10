Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Искала рабочих на ремонт в квартире, увидела, что некоторые бригады предлагают установку пластиковых окон. Звонить и спрашивать как это постеснялась, но интересно. Правильно ли я понимаю, что я могу отдельно купить окно и отдельно вызвать установщика, из другой компании?