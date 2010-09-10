Замена окон

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2060
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Замена окон

Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Искала рабочих на ремонт в квартире, увидела, что некоторые бригады предлагают установку пластиковых окон. Звонить и спрашивать как это постеснялась, но интересно. Правильно ли я понимаю, что я могу отдельно купить окно и отдельно вызвать установщика, из другой компании?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Замена окон

Сообщение klonik » Сегодня, 19:27

Именно так, причем в большинстве случаев это даже выгодней, чем брать у оконной компании окно и монтаж. В свое время, когда бабушке окна меняли, на сайте https://готовыеокна.рф/ стоимость пластиковых окон посмотрели и заказывали их без монтажа. На монтаж вызывали соседа – он с сыном три окна поставил буквально за день, взял с нас за это семь тысяч. Тогда как столько стоит одно окно от оконной компании. Монтаж, разумеется.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя