Замена окон
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Замена окон
Искала рабочих на ремонт в квартире, увидела, что некоторые бригады предлагают установку пластиковых окон. Звонить и спрашивать как это постеснялась, но интересно. Правильно ли я понимаю, что я могу отдельно купить окно и отдельно вызвать установщика, из другой компании?
Re: Замена окон
Именно так, причем в большинстве случаев это даже выгодней, чем брать у оконной компании окно и монтаж. В свое время, когда бабушке окна меняли, на сайте https://готовыеокна.рф/ стоимость пластиковых окон посмотрели и заказывали их без монтажа. На монтаж вызывали соседа – он с сыном три окна поставил буквально за день, взял с нас за это семь тысяч. Тогда как столько стоит одно окно от оконной компании. Монтаж, разумеется.
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