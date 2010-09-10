Спецтехника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2060
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Спецтехника

Сообщение zevc » Сегодня, 15:51

Где можно арендовать автовышку с монтажником, который снимет старый рекламный баннер и повесит новый? Баннер висит на стене здания, высота около восемнадцати метров. По размеру большой, поэтому монтажников нужно будет несколько и на ту, и на другую работу.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Спецтехника

Сообщение klonik » Сегодня, 19:43

Здесь https://спецтехника-тула.рф/ предлагают автовышку с монтажниками. Это оптимальный вариант, потому что для работ на такой высоте нужно отдельное разрешение. И вряд ли в частном порядке вы сможете найти специалистов, которые будут с этим разрешением. Тут, если что вдруг пойдет не так, вину на вас переложат. А если через компанию работать, то они сами за все отвечают.
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