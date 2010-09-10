Спецтехника
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Спецтехника
Где можно арендовать автовышку с монтажником, который снимет старый рекламный баннер и повесит новый? Баннер висит на стене здания, высота около восемнадцати метров. По размеру большой, поэтому монтажников нужно будет несколько и на ту, и на другую работу.
Re: Спецтехника
Здесь https://спецтехника-тула.рф/ предлагают автовышку с монтажниками. Это оптимальный вариант, потому что для работ на такой высоте нужно отдельное разрешение. И вряд ли в частном порядке вы сможете найти специалистов, которые будут с этим разрешением. Тут, если что вдруг пойдет не так, вину на вас переложат. А если через компанию работать, то они сами за все отвечают.
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