Сообщение zevc » Сегодня, 15:51

Где можно арендовать автовышку с монтажником, который снимет старый рекламный баннер и повесит новый? Баннер висит на стене здания, высота около восемнадцати метров. По размеру большой, поэтому монтажников нужно будет несколько и на ту, и на другую работу.