Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Привет! Кто-нибудь может подсказать ресурс, где можно детально прочитать про постоянное ощущение наполненности мочевого пузыря? Хочется узнать больше, прежде чем идти к врачу.
Re: Подскажите
Добрый день! Очень помогла статья на afalaza.ru/articles/oshchushchenie-polnogo-mochevogo-puzyrya/. Там описаны все симптомы и рассматриваются возможные причины. Так что если вы хотите получить надежную информацию, это очень хороший источник.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя