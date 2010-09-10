Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2060
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:49

Привет! Кто-нибудь может подсказать ресурс, где можно детально прочитать про постоянное ощущение наполненности мочевого пузыря? Хочется узнать больше, прежде чем идти к врачу.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:15

Добрый день! Очень помогла статья на afalaza.ru/articles/oshchushchenie-polnogo-mochevogo-puzyrya/. Там описаны все симптомы и рассматриваются возможные причины. Так что если вы хотите получить надежную информацию, это очень хороший источник.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя