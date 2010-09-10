Мебель на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2060
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель на заказ

Сообщение zevc » Сегодня, 17:04

За какую сумму сейчас реально взять качественную кухню? Из МДФ хотя бы, чтобы лет пять простояла не разбухая и не облезая. Смотрели Леруа, там есть симпатичные варианты по 200 тысяч и выше, качество при этом прямо очень сомнительное.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель на заказ

Сообщение klonik » Сегодня, 19:04

Сейчас лучше всего на заказ кухни делать, вот здесь мы себе брали, все устраивает. Так вы сможете и материалы проконтролировать, и качество. Причем если заказывать типовую кухню, то до ста тысяч вполне реально найти вариант. Если что-то индивидуальное на большую площадь то оно, конечно, дороже стоить будет. Дерево, кстати, не рассматриваете для себя?
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