Сообщение zevc » Сегодня, 17:04

За какую сумму сейчас реально взять качественную кухню? Из МДФ хотя бы, чтобы лет пять простояла не разбухая и не облезая. Смотрели Леруа, там есть симпатичные варианты по 200 тысяч и выше, качество при этом прямо очень сомнительное.