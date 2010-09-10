Мебель на заказ
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Мебель на заказ
За какую сумму сейчас реально взять качественную кухню? Из МДФ хотя бы, чтобы лет пять простояла не разбухая и не облезая. Смотрели Леруа, там есть симпатичные варианты по 200 тысяч и выше, качество при этом прямо очень сомнительное.
Re: Мебель на заказ
Сейчас лучше всего на заказ кухни делать, вот здесь мы себе брали, все устраивает. Так вы сможете и материалы проконтролировать, и качество. Причем если заказывать типовую кухню, то до ста тысяч вполне реально найти вариант. Если что-то индивидуальное на большую площадь то оно, конечно, дороже стоить будет. Дерево, кстати, не рассматриваете для себя?
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