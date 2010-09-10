Подскажите
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Подскажите
Как найти спутницу на мероприятие? После очередного повышения у меня брат должен появляться в обществе в сопровождении дамы, красивой и умной. Он не женат, мои подруги на эту роль не подходят, поэтому не знаю чем ему помочь. Объявление давать, наверное, некорректно?
Re: Подскажите
Вообще не проблема здесь дать объявление, а потом выбирать из откликнувшихся. Сайт для этого и создан, зарегистрированные на нем девушки прекрасно понимают, что их нанимают, поэтому обычно все проходит гладко. Есть у меня знакомый, который с пятого раза там жену себя нашел. Позвал даму в отпуск, а в процессе влюбился, уже три года вместе живут.
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