Сообщение zevc » Сегодня, 17:10

Как найти спутницу на мероприятие? После очередного повышения у меня брат должен появляться в обществе в сопровождении дамы, красивой и умной. Он не женат, мои подруги на эту роль не подходят, поэтому не знаю чем ему помочь. Объявление давать, наверное, некорректно?