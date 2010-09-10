Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2060
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:10

Как найти спутницу на мероприятие? После очередного повышения у меня брат должен появляться в обществе в сопровождении дамы, красивой и умной. Он не женат, мои подруги на эту роль не подходят, поэтому не знаю чем ему помочь. Объявление давать, наверное, некорректно?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2056
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:21

Вообще не проблема здесь дать объявление, а потом выбирать из откликнувшихся. Сайт для этого и создан, зарегистрированные на нем девушки прекрасно понимают, что их нанимают, поэтому обычно все проходит гладко. Есть у меня знакомый, который с пятого раза там жену себя нашел. Позвал даму в отпуск, а в процессе влюбился, уже три года вместе живут.
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