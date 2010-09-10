Сообщение klonik » Сегодня, 11:09

Выкупили помещение, где раньше был обувной магазин. Сначала хотели там продавать одежду, а потом подумали – раз клиенты есть, то почему бы не открыть снова обувной? Приходят же люди по старой памяти, даже искать покупателей не надо. Вопрос – у кого закупаться, чтобы было достойное качество. Прежний магазин закрылся из-за низкого качества обуви.