Женская обувь

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2059
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Женская обувь

Сообщение klonik » Сегодня, 11:09

Выкупили помещение, где раньше был обувной магазин. Сначала хотели там продавать одежду, а потом подумали – раз клиенты есть, то почему бы не открыть снова обувной? Приходят же люди по старой памяти, даже искать покупателей не надо. Вопрос – у кого закупаться, чтобы было достойное качество. Прежний магазин закрылся из-за низкого качества обуви.
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