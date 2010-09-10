Женская обувь

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2059
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Женская обувь

Сообщение klonik » Вчера, 11:09

Выкупили помещение, где раньше был обувной магазин. Сначала хотели там продавать одежду, а потом подумали – раз клиенты есть, то почему бы не открыть снова обувной? Приходят же люди по старой памяти, даже искать покупателей не надо. Вопрос – у кого закупаться, чтобы было достойное качество. Прежний магазин закрылся из-за низкого качества обуви.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2063
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Женская обувь

Сообщение zevc » Вчера, 18:29

Брали на реализацию тут https://melaninsk.ru/catalog/leto/bosonozhki_i_sandali/ сандалии оптом, разошлись летом в жару моментально. У меня у самой две пары, ходила регулярно, но обе к концу сезона в отличном состоянии. Сейчас ждем от них зимнюю поставку. По качеству ничего не скажу, так как еще вживую не видели. А вот дизайн и цены очень порадовали. Если приедет то, что заказывали, то нашему магазину успех точно обеспечен.
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