Казино

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2059
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 12:38

Сколько раз нужно сыграть в автоматы, чтобы заработать зависимость? Мне очень хочется попробовать, уже не первую неделю размышляю над тем, чтобы где-нибудь зарегистрироваться. Но очень боюсь зависимости, про нее пишут всякое разное, страшно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость