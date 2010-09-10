Казино
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Казино
Сколько раз нужно сыграть в автоматы, чтобы заработать зависимость? Мне очень хочется попробовать, уже не первую неделю размышляю над тем, чтобы где-нибудь зарегистрироваться. Но очень боюсь зависимости, про нее пишут всякое разное, страшно.
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