Казино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Казино
Сколько раз нужно сыграть в автоматы, чтобы заработать зависимость? Мне очень хочется попробовать, уже не первую неделю размышляю над тем, чтобы где-нибудь зарегистрироваться. Но очень боюсь зависимости, про нее пишут всякое разное, страшно.
Re: Казино
Врачи говорят, что у кого-то зависимость с первой игры наступает, у других ее вообще не бывает. Про второе подтверждаю, больше года играю тут казино BC Game , чисто по желанию и настроению, никакой тяги нет. Вы вот себя как вообще оцениваете? Как азартного человека или не увлекающегося? Если ко второму типу относитесь, то смело начинайте играть, зависимость вам при таком раскладе не грозит.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость