Сообщение klonik » 30 минут назад

Всем привет! У меня свое небольшое косметическое предприятие. Последние годы испытываю нехватку стеарата магния. Раньше закупала за границей, сейчас приходиться искать в разных местах и в том числе в Китае. А есть ли производитель наш российский?