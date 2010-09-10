Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2061
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 30 минут назад

Всем привет! У меня свое небольшое косметическое предприятие. Последние годы испытываю нехватку стеарата магния. Раньше закупала за границей, сейчас приходиться искать в разных местах и в том числе в Китае. А есть ли производитель наш российский?
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