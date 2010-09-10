Сообщение klonik » Сегодня, 15:02

Всем привет! У меня свое небольшое косметическое предприятие. Последние годы испытываю нехватку стеарата магния. Раньше закупала за границей, сейчас приходиться искать в разных местах и в том числе в Китае. А есть ли производитель наш российский?