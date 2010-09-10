Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2062
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:02

Всем привет! У меня свое небольшое косметическое предприятие. Последние годы испытываю нехватку стеарата магния. Раньше закупала за границей, сейчас приходиться искать в разных местах и в том числе в Китае. А есть ли производитель наш российский?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2065
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 17 минут назад

Привет, насколько мне известно химическая продукция в нашей стране очень хорошо развита. Поэтому и стеарат магния тоже производит. Он ведь используется не только в косметической продукции, но и во многих других сферах. Производством занимается вот эта компания https://himstab.ru/. Самое главное, что производство осуществляется в нашей стране, а ингредиенты берутся от зарубежных партнёров. Если вы будете сотрудничать с компанией «Химстаб», то вы получите продукцию высокого качества по оптовой цене. Вся продукция производится в соответствии с требованиями технических условий и действующими регламентами. Кроме кальция есть и другие стеараты и оливаты у компании.
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