Подскажите
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Подскажите
Всем привет! У меня свое небольшое косметическое предприятие. Последние годы испытываю нехватку стеарата магния. Раньше закупала за границей, сейчас приходиться искать в разных местах и в том числе в Китае. А есть ли производитель наш российский?
Re: Подскажите
Привет, насколько мне известно химическая продукция в нашей стране очень хорошо развита. Поэтому и стеарат магния тоже производит. Он ведь используется не только в косметической продукции, но и во многих других сферах. Производством занимается вот эта компания https://himstab.ru/. Самое главное, что производство осуществляется в нашей стране, а ингредиенты берутся от зарубежных партнёров. Если вы будете сотрудничать с компанией «Химстаб», то вы получите продукцию высокого качества по оптовой цене. Вся продукция производится в соответствии с требованиями технических условий и действующими регламентами. Кроме кальция есть и другие стеараты и оливаты у компании.
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