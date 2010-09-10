Монтаж отопления

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2062
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Монтаж отопления

Сообщение klonik » Сегодня, 18:07

Всем привет, нужна помощь, мы хотим переделать полностью систему отопления в частном доме. Кто может, подсказать, где посмотреть информацию и если можно скиньте, пожалуйста, ссылку на сайт.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2066
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Монтаж отопления

Сообщение zevc » Сегодня, 19:32

Здравствуйте, на этом сайте https://stroyklim.com/kazan/montag-otopleniya/ вы сможете найти предложения по монтажу систем отопления. У меня знакомая недавно воспользовалось услугами этого сайта для подключения настенного газового котла. Так, что взгляните сами на предложения на этом сайте.
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